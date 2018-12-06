'Halıda dünya markaları çıkarmalıyız'
Türkiye'nin halı ihracatının yüzde 80'inin Gaziantep'ten yapıldığını belirten Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, sektörün önünün açık olduğunu, ilden mutlaka dünyada markalaşmış halı firmalarının çıkması gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin halı ihracatının yüzde 80'inin Gaziantep'ten yapıldığını belirten Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, sektörün önünün açık olduğunu, ilden mutlaka dünyada markalaşmış halı firmalarının çıkması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com