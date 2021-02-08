Halid Esad: IŞİD'in 2015'te başını keserek öldürdüğü 82 yaşındaki Suriyeli arkeologun 'bedeni bulundu'
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BBC

Halid Esad: IŞİD'in 2015'te başını keserek öldürdüğü 82 yaşındaki Suriyeli arkeologun 'bedeni bulundu'

08.02.2021 15:12 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:15
Halid Esad: IŞİD'in 2015'te başını keserek öldürdüğü 82 yaşındaki Suriyeli arkeologun 'bedeni bulundu'

Suriyeli yetkililer, 2015'te antik kent Palmira'yı korumaya çalışırken IŞİD militanları tarafından halkın önünde başı kesilerek öldürülen arkeolog Halid Esad'ın cesedini bulmuş olabileceklerini açıkladı.

Suriyeli yetkililer, 2015'te antik kent Palmira'yı korumaya çalışırken IŞİD militanları tarafından halkın önünde başı kesilerek öldürülen arkeolog Halid Esad'ın bedenini bulmuş olabileceklerini açıkladı.

Militanlara antik kentteki hazinelerin yerini söylemediği için öldürüldüğü belirtilen 82 yaşındaki Esad'ın başı ve bedeni, Palmira'daki Roma sütunlarına asılmıştı.

Suriye devlet medyası yetkililere dayanarak Palmira'nın kuzeyindeki Kahlul bölgesinde bulunan üç cesetten birinin Halid Esad'a ait olduğunun tahmin edildiğini, kimlik tespiti için DNA testleri yapılacağını duyurdu.

IŞİD, Mayıs 2015'te Palmira'yı ele geçirdikten sonra kentteki arkeolojik alanlarla yaklaşık 2 bin yıllık tapınakları, kemeri ve tarihi eserleri yerle bir etmişti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde olan Palmira, yaklaşık 10 ay sonra Rusya'nın desteğiyle IŞİD'den geri alınmıştı.

'İsterlerse beni öldürsünler, Palmira'yı terk etmem'

Arkeolog Halid Esad'ın öldürülmesi büyük tepki çekmişti.

Hayatının 50 yılından fazlasını, Şam'ın kuzeydoğusundaki bir vahada yer alan Palmira'yla ilgili araştırmalara adayan Esad, 2003'e kadar kentin antik eserlerinden sorumluydu.

Ancak Esad, kent IŞİD'in eline geçinceye kadar buradaki araştırmalarına devam etmişti.





Halid Esad'ın arkeolog olan üç oğlu ve damadı, IŞİD kente yaklaşırken, bir müzeden kurtardıkları yüzlerce tarihi eserle Tadmor'dan Şam'a kaçmıştı.

Ancak Esad evini terk etmeyi reddetmiş ve "Ben Palmiralıyım. Beni öldürseler de burada kalacağım" demişti.

Esad daha sonra IŞİD militanları tarafından esir alınmış ve sorguya çekilmişti.

BBC
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