Halid el-Mişri, Libya'daki "gayrimeşru paralı askerlerin" çıkışına öncelik verilmesi gerektiğini belirtti

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkede bulunan gayrimeşru paralı askerlerin çıkışına öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkede bulunan gayrimeşru paralı askerlerin çıkışına öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Devlet Yüksek Konseyi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nijer Cumhuriyeti'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yemin töreni için Nijer'e giden Mişri, başkent Niamey'de Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile bir araya geldi.

Görüşmede Libya'da seçimlerin önümüzdeki 14 Aralık'ta yapılabilmesi, Temsilciler Meclisi'nin seçimler için gereken yasal düzenlemeyi yapması, paralı yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılması ve diğer gelişmeler ele alındı.

Libya'da bulunan gayrimeşru paralı askerlerin çıkışına öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizen Mişri, ikinci adım olarak meşru hükümetin daveti ve yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Libya topraklarına getirilen askerlerin ülke dışına çıkmasının önemini vurguladı.

Mişri ayrıca gayri meşru yollarla ülkeye getirilen askerlerin Libya milli güvenliği için de bir tehdit unsuru olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın ise görüşmede bütün yabancı askerlerin aynı zamanda çıkarılması gerektiğine vurgu yaptığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık