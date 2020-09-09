Halıcıya silahlı saldırıya 2 gözaltı
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Halıcıya silahlı saldırıya 2 gözaltı

Samsun'da bir halıcı dükkanına silahlı saldırı düzenlenip halıcının hafif şekilde yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Halıcıya silahlı saldırıya 2 gözaltı
09.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:51

Samsun'da bir halıcı dükkanına silahlı saldırı düzenlenip halıcının hafif şekilde yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir halı satış mağazasında 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi halıcının önünde gelerek tabancayla iş yeri sahibi E.İ.'ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçarken, silahlı saldırıda iş yeri sahibi E.İ. sol ayağından hafif şekilde yaralandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili A.B.K.(17) ve E.A.'yı (20) yakalayarak gözaltına aldı. Olayda silah kullandığı ileri sürülen A.B.K. yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan A.B.K. ve E.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Korona virüs şüphesi bulunduğu iddia edilen E.A. adliyeye özel kıyafet içinde getirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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