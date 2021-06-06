Son dakika haberleri! HALICIOĞLU HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA TRAFİK KAZASI 2 YARALI
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Son dakika haberleri! HALICIOĞLU HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA TRAFİK KAZASI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Halıcıoğlu Haliç Köprüsü çıkışında aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce orta şeritte bulunan aydınlatma direğine, ardından seyir halindeki taksiye çarptı.

Halıcıoğlu Haliç Köprüsü çıkışında aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce orta şeritte bulunan aydınlatma direğine, ardından seyir halindeki taksiye çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D - 100 Karayolu Halıcıoğlu Haliç Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 VF 7689 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, önce orta şeritte bulunan aydınlatma direğine, ardından 34 TJM 91 plakalı seyir halindeki taksiye çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden koparak yola savruldu. Kazada otomobillerdeki 2 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobil, taksi ve kopan motorun çekici ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri! HALICIOĞLU HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA TRAFİK KAZASI 2 YARALI
Son dakika haberleri! HALICIOĞLU HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA TRAFİK KAZASI 2 YARALI
Son dakika haberleri! HALICIOĞLU HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA TRAFİK KAZASI 2 YARALI
Son dakika haberleri! HALICIOĞLU HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA TRAFİK KAZASI 2 YARALI
Son dakika haberleri! HALICIOĞLU HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA TRAFİK KAZASI 2 YARALI
Son dakika haberleri! HALICIOĞLU HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA TRAFİK KAZASI 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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