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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ahmet Kaplan, Türkiye, Ekonomi

Halıcılardan ekonomik istikrar kalkanı paketine tam destek

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ne tam destek verdiklerini açıkladı.

19.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:00
Halıcılardan ekonomik istikrar kalkanı paketine tam destek

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ne tam destek verdiklerini açıkladı.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin zor günler geçiren sanayici ve ihracatçılar için büyük bir moral kaynağı olacağına inandıklarını ifade etti. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, korona virüs salgınının ortadan kalkıncaya kadar önce sağlık sloganıyla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak üretim ve istihdama sekte vurmadan çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve insanlar için adeta kabus haline gelen korona virüs salgınından alınan önlemler sayesinde Türkiye'nin en az şekilde etkileneceğine inandıklarını ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, bu süreçte ülke olarak, millet olarak devlet olarak kenetlenmek zorunda olunduğunu aktardı.

Halı sektörünün yaşanan sıkıntılarla hızla kan kaybettiğini de ifade eden Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nden umutlu olduklarını sözlerine ekledi. Kaplan, "Dünyada bir çok ülkede salgın halinde görülen korona virüs salgınının insan sağılığı yanında ekonomiye de büyük darbesi olmuştur. Ülkeler salgının yayılmasını engellemek için aldıkları radikal kararlarla sınırlarını kapatmış, ticaret önemli oranda sekteye uğramıştır. Bu sürecin geçici olacağına inanıyoruz. Sektörümüz için karamsar değiliz. Bizler üretimimizi sürdürecek, çalışanlarımızın bu durumdan etkilenmemesi için elimizden gelenleri yapacağız. Sorun küresel, mücadele ulusal sloganından hareketle el birliğiyle bu durumun üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Hepimiz için öncelik insan sağlığıdır. İşletmelerimizde aldığımız önlemlerle oluşturulan hijyenik ortam çalışanlarımızın sağlığı için büyük önem taşırken ekonomik zorlukları aşmak için de el birliğiyle çözüm odaklı çalışmalarımız sürüyor. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı çok yönlü Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi birçok sektör ve üretici için olduğu kadar toplumun bütün kesimleri için de moral kaynağı olmuştur. Bizler de devlet millet el ele sloganıyla pakete tam destek veriyoruz. İnsanlığın ortak sorunu haline gelen bu salgından korunmak içinde uyulması gereken bütün kurallara uyarken çevremizdekilerin de uyması için gerekli uyarıları yapıyoruz. Açıklanan 100 milyarlık Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çarkların dönmesinde adeta can suyu olacaktır" dedi.

"Suya sabuna dokunalım virüsten korunalım"

Üreticilere de çağrıda bulunan Ahmet Kaplan, "Hepimiz çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bir yandan sağlığımız tehdit altında, diğer yandan ihracatımız ve dolayısıyla üretimimiz ve istihdamımız. Bu zor günler geçecektir. Yeter ki morallerimizi yüksek tutalım, insan sağlığını ön plana alarak işletmelerimizde gerekli önlemleri alalım. Çalışanlarımızın hijyen eğitimine önem vererek suya sabuna dokunmanın önemini kavrayalım. İhracatımızın kesintiye uğramaması için uygulanan bütün kuralları yerine getirelim. Yaşanan bu salgın sonrası ticaretin şekil değiştireceğini, ticaretin kurallarının değişeceğini ve ticarette yeni enstrümanların daha aktif rol oynayacağını göz ardı etmeyerek hazırlıklarımızı dijital dönüşüme uygun yapalım. Devletimize, milletimize güvenerek kenetlenelim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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