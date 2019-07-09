Halıcılar yeni pazarları mercek altına alıyor

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Bu yıl belirlenen hedef ülkeler arasında yer alan Güney Kore, Japonya, İngiltere, Meksika, Singapur, Endonezya, Malezya, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki pazar araştırmaların sürdüğünü söyledi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Ahmet Kaplan'ın başkanlığında GAİB hizmet binasında bir araya geldi. Sektörle ilgili konuları görüşerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Halı sektöründe yaşanan sıkıntıların giderilmesi yönündeki çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Başkan Kaplan, sürdürülebilir üretim, ihracat ve başarı için çok yönlü bir şekilde çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi. Kaplan, yılın ilk altı aylık sürecinde Birlik üyeleri olarak toplam 771 milyon 356 bin dolarlık ihracata imza atıldığını, bu rakamın 698 milyon 331 bin dolarlık kısmının ise makine halısı ihracatından oluştuğunu ifade etti.

GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından yılın ilk altı aylık dilimiyle ilgili gerçekleştirilen ihracat rakamlarıyla da ilgili bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, yılın ilk altı ayının verimli geçtiğini ifade ederek, "2019 yılı Ocak Haziran döneminde Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5'lik bir artış yaşanmıştır. Toplam ihracatımız, ilk altı ay 771 milyon 356 bin dolarlık ihracata ulaşmıştır" dedi.

Halı ihracatında Ortadoğu, ABD ve AB ülkeleri ilk sıralarda

Kaplan, "Sektörümüzün ihracat gerçekleştirdiği ülke gurupları arasında yılın ilk altı ayında 260 milyon dolarla Ortadoğu Ülkeleri ilk sırayı alırken, bu ülkeleri 227 milyon dolarla Amerika, 116 milyon dolarla Avrupa Birliği Ülkeleri izliyor. Afrika ülkelerine ise ilk altı aylık diliminde gerçekleşen ihracat 90 milyon doları aşmıştır. Ülke bazlı ihracatımız incelendiğinde ise 213 milyon dolarla ABD'nin ilk sırayı alırken, Suudi Arabistan'a 142 milyon dolar, Irak'a ise 33 milyon dolar ihracat yapıldığını görüyoruz. Haziran ayında en fazla ihracat 24 milyon dolarla ABD'ye yapılırken, Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen ihracat ise geçen yılın Haziran ayına oranla yüzde 83,1 artışla 12 milyon doları aşmıştır. Temmuz 2018 - Haziran 2019 dönemindeki 12 aylık dönemde Birliğimizin 139 ülkeye ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir" şeklinde konuştu.

Gaziantep Türkiye'nin en fazla halı ihracatı yapan kenti

İhracatçı Birlikleri açısından ülke ihracatı değerlendirildiğinde, Türkiye geneli altı aylık halı ihracatının 1 milyar 176 milyon dolara ulaştığı, bu rakamın yüzde 65,6'lık kısmının tek başına Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından geçekleştirildiği göze çarpmaktadır. İl bazında ise Gaziantep, 782 milyon 832 bin dolar ile Türkiye ihracatının yüzde 66,6'lık kısmını oluşturmaktadır. Gaziantep'in son 6 ayda genel ihracat yapısı içerisinde sektörel bazda en yüksek ihracat, yüzde 21,7 ile halı sektörüne aittir.

Halıcılar yeni hedef pazarları mercek altına alıyor

İhracatın geliştirilmesi için yenilikçi ürün ve sürdürülebilir üretim konusunda firmaların çalışmakta olduğunu, Birlik olarak ise fuar katılımları, heyet organizasyonları ve tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Başkan Kaplan, belirlenen hedef ülkelerde Pazar araştırmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, "Bu yıl belirlediğimiz hedef ülkeler arasında yer alan Güney Kore, Japonya, İngiltere, Meksika, Singapur, Endonezya, Malezya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da ki pazar araştırmalarımızı sürdüreceğiz. Bu ülkelerdeki fırsatları sektörümüze anlatacağız. Bu ülkelere yönelik oluşturacağımız çeşitli heyetler ile bu pazarlarda ülkemizin sahip olduğu payı daha yüksek oranlara çekmek için özellikle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Halıcılar sektörel eğitime ağırlık veriyor

Gaziantep'in dünyanın en büyük halı üretim kenti olma özelliğine sahip olduğunu ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, sürdürülebilir üretim, istihdam ve ihracat için sektörün her alanında eğitimi temel öncelik haline getirdiklerini ifade etti. Kaplan, "Göreve başladığımız günden bu yana sektörümüzde eğitimi önceliklerimiz arasına hatta ilk sıraya aldık. Halı desen eğitimi yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarına yönelik tasarım eğitimi ve dış ticaret uzmanı yetiştirmek için eğitim programları başlattık. Diğer taraftan meslek liselerinde makine halısına yönelik bir dal oluşturulması ve müfredatta sektörümüzle ilgili nitelikli elemanların yetiştirilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmelerimiz devam ediyor. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde halı tasarımına ilişkin bölüm açma çalışmalarımızda mesafe almaya başladık. Değerli rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür ve ekibi ile yapılan görüşmeler neticesinde göreve yeni başlayan fakülte dekanımız Prof. Dr. Zuhal Arda ile başarılı işbirlikleri geçireceğimize inanıyoruz. Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO işbirliğiyle yürüttüğümüz ve 'Tasarlayın Dokuyalım' sloganıyla açtığımız Makine Halısı Tasarım Yarışması büyük bir ilgi görmektedir. Birlik olarak bir taraftan ülkeler bazında araştırma ve tanıtım çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan da firmalarımızın geleceğe hazırlanması ve dönüşümü hızlandırılabilmesi için gerekli işgücünün eğitimine de katkıda bulunmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA