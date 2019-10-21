Halıcılar uzak doğu pazarından umutlu

21.10.2019 12:32

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, 2019 yılı için hedef olarak belirlediği ülkeler arasında yer alan Güney Kore, Japonya ve İngiltere ile ilgili yerinde pazar ziyareti sonuçlarını ihracatçılarla paylaştı. Sürdürülebilir ihracat için yeni pazarların şart olduğunu ifade eden Ahmet Kaplan "Mevcut pazarlarımızı koruyarak yeni pazarlara girmek zorundayız" dedi.



Türkiye'nin en önemli ihracatçı sektörlerinden birisi olan halı sektörünün yeni pazar arayışları devam ediyor. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen hedef ülke pazar araştırmaları devam ederken uzman bir ekibin yerinde incelediği Güney Kore, Japonya ve İngiltere pazar araştırmaları sonuçları GAİB hizmet binasında düzenlenen bir etkinlikle halı sektör temsilcilerine anlatıldı.



"Dünya genelinde gidilmedik ülke bırakmayacağız"



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri konferans salonunda düzenlenen toplantıya Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Hedef pazar arayışlarının devam ettiğine dikkat çeken Ahmet Kaplan, üniversite sanayi işbirliğiyle yürütülen çalışmaların önemli bir noktaya geldiğini, mevcut pazarlardaki payın arttırılarak, yenilikçi ürünlerle yeni pazarlarda etkin roller oynamak istediklerini ifade etti. Kaplan, Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen yerinde pazar araştırmalarına Ticaret Bakanlığının da destek verdiğini belirterek "Halı sektörünün gelecek dönemini yakından ilgilendiren bu araştırmalarımızla ilgili sonuçları üyelerimizle paylaşarak üyelerimizin bu pazarları mercek altına almasını ve önümüzdeki süreçte bu ülkelere yönelik düzenleyeceğimiz sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti çalışmalarımızın içinde yer almalarını bekliyoruz. Halının lideri olmak kadar bu liderliği sürdürebilmek de çok önemli. Bu anlamda araştırma ve tanıtım çalışmalarımız için dünya genelinde gidilmedik ülke bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.



GAİB'de Güney Kore, Japonya ve İngiltere pazarları anlatıldı



Ticaret Bakanlığı desteğiyle Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları tarafından sürdürülen yerinde pazar araştırmalarında Güney Kore, Japonya ve İngiltere pazarlarıyla ilgili elde edilen veriler GAİB hizmet binasında halı üreticileri ve ihracatçılarına anlatıldı. Düzenlenen etkinlikte GAİB Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Aydoğan, Halı İhracatçıları Birliği yönetim kurulunun yaptığı istişareler sonrasında 2019 yılı için Singapur, Malezya, Endonezya, Avustralya, Güney Kore, Japonya ve İngiltere'nin halı sektörü açısından hedef ülke olarak belirlendiğini, bu ülkelerle ilgili temel bilgiler, tüketici trendleri ve alışkanlıkları, dağıtım kanalları ve pazarın yapısı hakkında masa başı çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaları yerinde incelemeler ve temaslarla desteklediklerini belirtti. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen bir Turquality projesi çerçevesinde Bakanlıktan da birlik olarak maddi destek aldıklarını, Gaziantep Üniversitesi ile üniversite-sanayi işbirliği açısından ülke genelinde örnek olabilecek çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.



Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Aydoğan ve Gaziantep Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Hasan Aksoy, Güney Kore, Japonya ve İngiltere için hazırladıkları pazar araştırması sonuçlarını katılımcılarla paylaştılar.



"Halı ihracatında ikinci, dokuma halı kategorisinde ise açık ara dünya lideriyiz"



GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen etkinliği değerlendiren Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, yeni pazarlara açılmak için bu çalışmaları çok önemsediklerini söyledi. Kaplan yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere dünya halı ticaretinde söz sahibi bir ülkeyiz ve 150'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Genel halı ihracatında Çin'in ardından ikinci, dokuma makine halısı kategorisinde ise ülke olarak açık ara dünya lideriyiz. Ancak çok sayıda firmamız belli pazarlarda, rakip ülkelerden ziyade birbirleri ile rekabet etmektedir. Nitekim ihracatımızdaki ilk 3 ülkenin toplam içindeki payı yüzde 44 ve ilk 10 ülkenin payı ise yüzde 65'in üzerindedir. Yani sattığımız halının üçte ikisini 10 ülkeye satmaktayız. Bu da firmalarımızın aynı pazarlarda sıkışması anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.



"Hedefimizde büyüme potansiyeli ülkeler var"



Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği olarak yeni bir strateji belirlediklerini ve önümüzdeki yıllarda da bu stratejiyi sürdüreceklerini ifade eden Kaplan, "Öncelikle büyüme potansiyeli taşıyan ülkeleri tespit ediyoruz. Önemli miktarda halı ithal eden ancak Türkiye olarak düşük oranlarda yer aldığımız pazarları özel olarak çalışıyoruz. Arkadaşlarımız o ülkedeki büyükelçiliklerimiz, ticaret müşavirliklerimiz ile görüşüyor. O ülkedeki oda, dernek benzeri yapılanmalar ile temaslarda bulunuyor. Toptancı, showroom ve satış noktaları ziyaret ediliyor. Masa başı çalışmaların yanına sahada elde edilen güncel bilgileri de harmanlayarak sektör açısından kullanışlı bilgiler sunuyorlar. Daha önce Singapur, Malezya, Endonezya ve Avustralya pazarları ile ilgili araştırma sonuçlarını ihracatçılarımız ile paylaşmıştık. Bugün burada Güney Kore, Japonya ve İngiltere pazarı ile ilgili teferruatlı bilgiler edindik ve bu ülkelerle ticaret yapmak için yeni bakış açılarına kavuştuk. Bir sonraki aşamada ise ihracatçılarımızı bu pazarlardaki alıcılarla buluşturacağız. Önümüzdeki yıl da aynı yöntemle büyüme potansiyeli olan farklı pazarları inceliyor ve sonuçlarını ihracatçılarımız ile paylaşıyor olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA