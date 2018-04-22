Halıcılar Ortak Başarı İçin Kenetlendi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Gaziantep Halıcılar Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odasında ki meclis üyeleri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün sorunlarını masaya yatırdı.

Makine halısında dünyanın merkezi konumunda olan Gaziantep'te sektörle ilgili sorunlarla birlikte önümüzdeki süreçte global pazarlarla ilgili bir çok konunun masaya yatırıldığı toplantıdan birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme kararı çıktı.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan makine halı sektöründe dünya lideri olan Gaziantep'in zirvedeki yerini koruması için bütün sektörün birlik ve beraberlik içerisinde ortak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek sürdüreceğiz"

Gaziantep ve Türkiye ekonomisi için halı sektörünün önemli bir sektör olduğunu ve sektörle ilgili sorunların tespit edilerek acilen çözülmesi yönünde ortak çalışmalar başlatıldığını ifade eden GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan "Halı sektörüyle ilgili neler yapabiliriz sorusuna cevap bulmak için gerek GAHİB gerekse GSO ve GTO'da bulunan sektör temsilcilerimiz ve meclis üyelerimizle bir araya geldik. Çok yararlı bir toplantı oldu. Bu tür toplantılarımızı aylık olarak sürdürmeyi planlıyoruz. Elbette bu sektörün geleceğini görmek ve yaşanan sıkıntılar yanında gelecekte önümüze çıkacak olan problemlere karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Halı sektöründeki en ufak olumsuzluk Gaziantep başta olmak üzere bütün ülkeyi olumsuz etkileyecektir. Bugün sektörümüzde dünya lideriyiz. Ancak zirvede kalabilmek ve uluslararası pazarlarda daha etkin ve güçlü olabilmek için yol haritamızı çıkarmak ve alınacak kararların uygulanması için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek zorundayız. Yaptığımız ilk toplantıda sektörümüzün birlik ve beraberlik içerisinde ortak kararlar alarak bu kararları uygulamaya koymasının da büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük. Önümüzdeki süreçlerde bu verimli çalışmaların olumlu sonuçlarını alacağımıza inanıyoruz. Bugün dünya markası bir çok firmaya sahip olan Gaziantep'in makine halısı sektöründe birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek yeni başarı öykülerine imza atacağına da inanıyorum" dedi.

Bütün sektörler için birlik ve beraberliğin önemli olduğunu ifade eden Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer'de gerçekleştirilen toplantıyı değerlendirerek, "Gaziantep ortak akılla alınan kararların başarıyla sonuçlandığını kanıtlamış örnek bir kenttir. Bugün halı sektörü içerisinde bulunan arkadaşlarımızın elbette yaşadığı sorunları yakından biliyoruz. Bir araya gelerek kenetlenmek, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek ve alınan kararları uygulayarak sektörümüzün daha çok başarılara imza atmasını sağlamak zorundayız. Gaziantep demek halı demek, halı demek Gaziantep demek. Dünyanın kabul ettiği bu gerçeğin gelecek dönemlerde daha büyük başarılarla taçlandırılması için bundan sonra koordineli, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ve yeni yönetim kurulu da bu anlamda önemli görevler üstlenecektir. Elbirliğiyle zorlukları aşacağız" diye konuştu.

GAHİB Gaziantep Halıcılar Odası, GSO ve GTO sektör temsilcileri izlenecek yol haritasıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduktan sonra her ayın belli tarihinde periyodik olarak toplantıların genişletilerek devam etmesi yönünde karar aldı. - GAZİANTEP