Halıcılar Odası'nda Başkan Efilti güven tazeledi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Halıcılar Odası Esnaf Odası'nda yapılan genel kurulda mevcut başkan Ercan Efilti güven tazeledi.

Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen genel kurula başkan adayları Ercan Efilti ile Mustafa Demiryürek ve oda üyeleri katıldı. Genel kurulda faaliyet raporları ve bütçe raporlarının okunmasının ardından oylamaya geçildi. 125 oyun kullanıldığı kurulda mevcut başkan Efilti 67 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Demiryürek ise 57 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Sonucun ardından yeniden başkanlığa seçilen Efilti, oda üyelerine teşekkür ederek hizmetlerin devam edeceğini söyledi. - KAYSERİ