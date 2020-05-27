Halıcılar köyünde yanan ev kullanılmaz hale geldi
Burdur'da merkeze bağlı Halıcılar köyündeki bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
27.05.2020 13:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:21
Burdur'da merkeze bağlı Halıcılar köyündeki bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
İsmet Akpınar'a ait tek katlı müstakil evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonraki ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA