Haliç üzerinde kurulan platformda 19 Mayıs kutlaması
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Haliç üzerinde kurulan platformda 19 Mayıs kutlaması

Haliç üzerinde kurulan platformda 19 Mayıs kutlaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Haliç üzerinde konumlandırılan platform, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tenis kortu olarak düzenledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Haliç üzerinde konumlandırılan platform, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tenis kortu olarak düzenledi. Haliç, İstanbul Boğazı ve tarihi yarımadayı kapsayan panoramik manzara eşliğinde, milli oyuncuların katılımıyla bayrama özel gösteri maçları düzenlendi. 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İBB tarafından Haliç'te konumlandırılan platform üzerinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte platformda kurulan kortta milli sporcular tenis maçı yaptı. Etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi ile birlikte katıldı. İmamoğlu çifti de gösteri maçında tenis oynadı. Programın sonunda katılımcılar marşlar söyleyip, Türk bayrağı salladı.


Haliç üzerinde kurulan platformda 19 Mayıs kutlaması
Haliç üzerinde kurulan platformda 19 Mayıs kutlaması
Haliç üzerinde kurulan platformda 19 Mayıs kutlaması
Haliç üzerinde kurulan platformda 19 Mayıs kutlaması
Haliç üzerinde kurulan platformda 19 Mayıs kutlaması
Haliç üzerinde kurulan platformda 19 Mayıs kutlaması
Haliç üzerinde kurulan platformda 19 Mayıs kutlaması
Haliç üzerinde kurulan platformda 19 Mayıs kutlaması
Haliç üzerinde kurulan platformda 19 Mayıs kutlaması
Haliç üzerinde kurulan platformda 19 Mayıs kutlaması
Haliç üzerinde kurulan platformda 19 Mayıs kutlaması
Haliç üzerinde kurulan platformda 19 Mayıs kutlaması
Haliç üzerinde kurulan platformda 19 Mayıs kutlaması
Haliç üzerinde kurulan platformda 19 Mayıs kutlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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