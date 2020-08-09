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Haliç Üniversitesi'nden TSYD'ye baskın

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir, kiracıları Haliç Üniversitesi'nin elemanlarının kendilerine baskın yaptığını açıkladı.

Haliç Üniversitesi'nden TSYD'ye baskın
09.08.2020 21:36 | Son Güncelleme: 09.08.2020 22:32

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir, kiracıları Haliç Üniversitesi'nin elemanlarının kendilerine baskın yaptığını açıkladı.

Tongsir yaptığı açıklamada, "4 aydır TSYD'ye bir kuruş kira ödemeyen Haliç Üniversitesi bu yetmezmiş gibi bugün 10 kişilik güvenlik ekibiyle Levent Tesisleri'ne bir baskın düzenlemiş ve pandemi nedeniyle kapalı olan spor salon kapısının kilitlerini kırmıştır. Türkiye Spor Yazarları Derneği, İstanbul'un göbeğinde dağ kanunu uygulamaya kalkan Haliç Üniversitesi ve adamları karşısında asla sessiz kalmayacaktır. Meslektaşlarımızı, üyelerimizi ve ülkedeki tüm medyayı göreve davet ediyoruz" dedi.Edinilen bilgiye göre kırdıkları kapının önünde nöbet tutan Haliç Üniversitesi güvenlik elemanları, zorbalık yaparak TSYD çalışanlarını tehdit edip, fotoğraf çekmelerine engel oldu.


Kaynak: DHA

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