Haliç'ten numune alındı
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Haliç'ten numune alındı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler incelemek üzere Haliç'in çeşitli noktalarından su numunesi aldı.

Haliç'ten numune alındı
15.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:15

Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler incelemek üzere Haliç'in çeşitli noktalarından su numunesi aldı. Şişelerde mühürlenen numuneler, bakanlığın yetkilendirdiği laboratuvarlarda incelenecek. Çalışmalar havadan da fotoğraflandı.

Haliç'te deniz suyunda meydana gelen renk değişikliği sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.  İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler tarafından Haliç'in farklı noktalarından alınan sular şişelere konuldu. İlk incelemesi yapılan su numuneleri bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda, geniş kapsamlı olarak incelenmek üzere mühürlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız. Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız" demişti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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