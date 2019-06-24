Haliç'ten ceset çıktı
UNKAPANI Köprüsü'nden denize atlayan kişinin cesedi bulundu.
UNKAPANI Köprüsü'nden denize atlayan kişinin cesedi bulundu.
Haliç'te deniz yüzeyinde cesedi fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi Unkapanı Atatürk Köprüsü ayaklarına çıkardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada denizden çıkarılan cesedin bu sabaha karşı köprüden atlayan kişiye ait olduğu tespit edildi. Üstünden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- İstanbul
Haliç'te deniz yüzeyinde cesedi fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi Unkapanı Atatürk Köprüsü ayaklarına çıkardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada denizden çıkarılan cesedin bu sabaha karşı köprüden atlayan kişiye ait olduğu tespit edildi. Üstünden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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