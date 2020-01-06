Haliç'teki haç çıkarma töreninde suya atlayan bir kişi fenalaştı
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Haliç'teki haç çıkarma töreninde suya atlayan bir kişi fenalaştı

HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Haliç'teki haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan vatandaşlardan biri fenalaştı.

06.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:36

HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle 'teki haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan vatandaşlardan biri fenalaştı. Deniz polisi ve dalgıçların tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılan kişiye kalp masajı yapıldı. Vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Haliç'teki haç çıkarma töreninde suya atlayan bir kişi fenalaştı
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