HALİÇ'TEKİ HAÇ ÇIKARMA TÖRENİNDE SUYA ATLAYAN BİR KİŞİ FENALAŞTI (1)
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HALİÇ'TEKİ HAÇ ÇIKARMA TÖRENİNDE SUYA ATLAYAN BİR KİŞİ FENALAŞTI (1)

HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Haliç'teki haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan vatandaşlardan biri fenalaştı.

06.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:20
HALİÇ'TEKİ HAÇ ÇIKARMA TÖRENİNDE SUYA ATLAYAN BİR KİŞİ FENALAŞTI (1)

HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle 'teki haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan vatandaşlardan biri fenalaştı. Deniz polisi ve dalgıçların tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılan kişiye kalp masajı yapıldı. Vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Görüntü dökümü:

------------Suyun içinde fenalaşan kişi-Kurtarılması-Kıyıya çıkarılması

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
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