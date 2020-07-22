Haliç'teki çalışmalar akşam durdu, trafik yoğunluğu sürüyor Haliç'teki çalışmalar akşam durdu, trafik yoğunluğu sürüyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Köprüsü Ankara istikametinde gerçekleştirilen çalışmalar akşam saatlerinde dururken, şeridin kapalı olması nedeniyle trafikteki yoğunluk devam ediyor.

Haliç'teki çalışmalar akşam durdu, trafik yoğunluğu sürüyor

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Köprüsü Ankara istikametinde gerçekleştirilen çalışmalar akşam saatlerinde dururken, şeridin kapalı olması nedeniyle trafikteki yoğunluk devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir BelediyesiAlt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz'da Haliç Köprüsü üzerinde çalışma başlatıldı. 18 Ağustos'ta bitmesi planlanan çalışmalar nedeniyle Haliç Köprüsü Ankara istikametinde trafik akışı tek şeride düşürüldü. Gündüz saatlerinde sürücülerin trafiğe çıkmasıyla oluşan yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler çalışmalarına ara verirken, kapalı olan şerit nedeniyle E-5 Ankara istikametinde yoğunluk akşam saatlerinde de artarak devam etti. Haliç Köprüsünü geçmek isteyen sürücüler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kaynak: İHA