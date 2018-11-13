Haliç'teki 3 Köprü Trafiğe Kapatıldı
Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri bu gece bir saatliğine yaya ve araç trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açıldı.
Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri bu gece bir saatliğine yaya ve araç trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açıldı.
Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, UKOME kararı gereği 02.30-03.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Köprülerin deniz trafiğine açılması nedeniyle sürücü ve yayalar, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.