Haliç'teki 3 Köprü Trafiğe Kapatılacak
Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacak.
Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacak.
Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, UKOME kararı gereği 02.30-03.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
Köprülerin deniz trafiğine açılması nedeniyle sürücü ve yayalar, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.