Haliç'te yabancı uyruklu bir erkeğe ait ceset bulundu
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Haliç'te yabancı uyruklu bir erkeğe ait ceset bulundu

HALİÇ Galata Köprüsü ayaklarında deniz üzerinde yabancı uyruklu bir erkeğe ait ceset bulundu.

Haliç'te yabancı uyruklu bir erkeğe ait ceset bulundu
19.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:52
HALİÇ Galata Köprüsü ayaklarında deniz üzerinde yabancı uyruklu bir erkeğe ait ceset bulundu. Kişinin üzerinde yapılan aramalarda pasaport bulunduğu ancak cesedin uzun süredir suda kaldığı için zarar gördüğü öğrenildi. 

Galata Köprüsü ayaklarında su üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler kişinin yaşıyor olma ihtimaline karşı suya can simidi atarak kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri ise vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde 50 yaşlarında olduğu tespit edilen erkeğin hayatını kaybettiğini belirlendi. Kişinin üzerinde yapılan aramalarda pasaport bulunduğu ancak cesedin uzun süredir suda kaldığı için zarar gördüğü öğrenildi.

"CAN SİMİDİ ATIP KARAYA ÇIKARDIK AMA HAYATINI KAYBETMİŞTİ"

Can simidiyle su üzerindeki kişiyi karaya çıkardıklarını belirten Nevruz Akbaş, "Biz burada balık tutuyorduk. Diğer taraftan geldi. Köprünün ayağında bir kişi olduğunu gördük, insanlar 'adam boğuluyor' diye bağırdı. Bir arkadaşta can simidi atarak ip yardımıyla karaya çıkardık. Ancak cansızdı. Ağzından köpükler geliyordu. Polisi aradık, ardından ambulanslar geldi. 50 yaşlarında bir erkekti" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALARI İZLEMEK İSTERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULARGalata Köprüsü üzerinde bulunan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak olay yerindeki inceleme çalışmalarını izlemek için birbirleriyle yarışması ise görenleri hayrete düşürdü. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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