Haliç'te trafik yoğunluğu sürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Köprüsü Ankara istikametinde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor.
22.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:43
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Köprüsü Ankara istikametinde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu havadan görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz'da Haliç Köprüsü üzerinde çalışma başlatıldı. 18 Ağustos'ta bitmesi planlanan çalışmalar nedeniyle Haliç Köprüsü Ankara istikametinde trafik akışı tek şeride düşürüldü. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkan araçlar köprü istikametinde yoğunluk oluşturdu
Araçların trafikte oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi.
(Caner Sönmez/İHA)
Kaynak: İHA