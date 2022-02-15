Haliç'te korkutan görüntü

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı tesislerden Haliç'e akan koyu renkli Su, kameraya yansıdı. Kirlilik ve kötü kokudan dolayı şikayetçi olan vatandaşlar bir an önce temizleme çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Büyüksehir Belediyesi bağlı arıtma tesislerinden Haliç'e koyu renkteki suyun deşarj edilmesi görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan Kağıthane deresi üzerinde temizlik çalışmaları yaparken bir yandan ise artıma tesislerindeki suyun tekrar denize deşarj edildiği havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Haliç kıyılarının balçıkla büründüğü havadan çekilen görüntülere yansıdı. Kıyı şeridinin büyük bir kısmı siyaha bürünmüş gözüküyor. İBB tarafından Haliç'teki renk değişimine mevsimsel yağışlar ve eriyen kar sularının sebep olduğu açıklanmıştı. Vatandaşlar ise Haliç'in kirliliğinden şikayet ederek bir an önce temizleme çalışmalarının yapılmasını istedi.

"HALİÇ'İN TEMİZLİĞİ YETERSİZ"

Haliç'ten kötü kokuların halen geldiğini belirten Erdoğan Yıldız, "Bu bölgede kanaldan atılan atık sular var. Batık tekneler var İBB bunları temizlesin. Haliç'in temizliği yetersiz orada batık kullanılmayan tekneler var. Bunlar sirkülasyonu zorluyor. Bölgeden denize akıtılan sular vardır. Vatandaşlar kullandıkları malzemelerin çöplerini Haliç'e atıyor. Haliç sahillerinde belirli bölgelerde halen kötü kokular geliyor" dedi.

"HALİÇ'E KİRLİ SU ATIKLARINI BIRAKIYORLAR"

Haliç'e atık su bırakıldığını vurgulayan Emircan Derdiok, "Yaklaşık 2 yıldır Haliç civarında dolaşıyorum. Eskiden kirlilik hiç yoktu tertemizdi. Sular gayet berraktı balıklar yüzüyordu. Şuanda halen kötü kolar geliyor. Haliç'e kirli su atıklarını bırakmaya devam ediyorlar. Buradaki temizleme botu yetmiyor. İzmaritler çöpler, şişeler ne ararsan bulmak mümkün su da zaten çok bulanık gözüküyor" diye konuştu.

"YAZIN ÇOK KÖTÜ KOKUYOR"

Atakan uzun, " Eskiden su daha berraktı, şimdi suyun üzerinde kirlilik tabakası bulunuyor. Bildiğim kadarıyla filtreleri kaldırdılar, bu nedenle kötü kokuyor. Arkadaşlarımla daha öncede bu konuyu konuştum, Haliç'in kirliliğinden dolayı çok rahatsız oluyoruz. Şuan rüzgar olduğu için pek belli olmuyor ama yazın çok kötü kokuyor" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)