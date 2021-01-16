HALİÇ'TE KARDA YOLDA KALAN MOTOSİKLETLİYE YARDIM ELİ
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HALİÇ'TE KARDA YOLDA KALAN MOTOSİKLETLİYE YARDIM ELİ

16.01.2021 19:36 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:41
HALİÇ'TE KARDA YOLDA KALAN MOTOSİKLETLİYE YARDIM ELİ

İSTANBUL'da kar yağışı etkili oluyor.

İSTANBUL'da kar yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle Haliç Köprüsü girişinde bir motosikletli ilerlemekte güçlük çekti. Motosikletini emniyet şeridine çeken kuryeye yardım eli panelvan kullanan sürücüden geldi. Motosiklet, panelvana konuldu. Motosikletli de panelvana bindi. Sürücüler yola böyle devam etti.

Görüntü dökümü:

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-Yolda kalan motosikletli-Motosikletin panelvana konulması

-Yollarına devaöm etmeleri


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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