Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan görüntülendi
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Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan görüntülendi

HALİÇ'TE KADERİNE TERK EDİLEN DENİZ TAKSİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİErsan SAN - İstanbul DHAİstanbul'da 2012 yılında başlatılan Deniz taksi projesi hüsranla sonuçlandı.

31.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:09
Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan görüntülendi

'TE KADERİNE TERK EDİLEN DENİZ TAKSİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ersan SAN - DHA

İstanbul'da 2012 yılında başlatılan Deniz taksi projesi hüsranla sonuçlandı. kıyısına çekilen tekneler çürümeye terk edilirken alacaklılar muhatap bulamıyor. Haliç'te bekleyen tekneler havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Haliç'te kaderine terk edilen deniz taksiler havadan görüntülendi
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