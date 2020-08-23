HALİÇ'TE FOTOĞRAF ÇEKERKEN BOĞULUYORDU Ersan SAN-Özgür EREN / HALİÇ'te e fotoğraf çekerken denize düşen kişiyi çevredekiler kurtardı.

Ersan SAN-Özgür EREN/

HALİÇ'te e fotoğraf çekerken denize düşen kişiyi çevredekiler kurtardı.

Beyoğlu'nda Mostafa Huseyni adlı Suriyeli, saat 15.00 sıralarından Haliç sahilde cep telefonu ile Haliç'in fotoğraflarını çekerken denize düştü. Bir kişinin suda çırpındığını gören çevredeki bazı gençler hemen suya atladı. Suda çırpınırken koluna bağlanan kemer ile kıyıya çıkartılan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan polis ekipleri yaptı. Haber verimesi üzerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü.

Suriyeli genci kurtarmak için denize atlayanlardan Afganistanlı Hacı El Mahmut, "Herkes bağırıyordu, denizde bir kişiyi görünce hemen denize atladım, çıkarttım" dedi.

Kaynak: DHA