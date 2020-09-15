Haliç'te erkek cesedi bulundu
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Haliç'te erkek cesedi bulundu

Haliç'te denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.

Haliç'te erkek cesedi bulundu
15.09.2020 12:03 | Son Güncelleme: 15.09.2020 12:12

Haliç'te denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.

Beyoğlu'ndaki Haliç Metro Köprüsü ayağı civarında denizin yüzeyinde bir ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı.

40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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