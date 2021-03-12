HALİÇ'TE DAHA ÖNCE İKİ KİŞİ KURTARMIŞTI BU KEZ DE KÖPEĞİ KURTARDI

HALİÇ'TE DAHA ÖNCE İKİ KİŞİ KURTARMIŞTI BU KEZ DE KÖPEĞİ KURTARDIZeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) Beyoğlu, Haliç'te daha önce iki kişi kurtaran tekne kaptanı Hasan Mutlu bu sefer de denize düşen bir köpeği kurtardı.

HALİÇ'TE DAHA ÖNCE İKİ KİŞİ KURTARMIŞTI BU KEZ DE KÖPEĞİ KURTARDI

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) Beyoğlu, Haliç'te daha önce iki kişi kurtaran tekne kaptanı Hasan Mutlu bu sefer de denize düşen bir köpeği kurtardı. Karaya çıkarılan köpek kendisini kurtaran Hasan Mutlu'yu koklayarak, adeta ona teşekkür etti. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haliç'te tekne kaptanı Hasan Mutlu iskeleden denize düşen bir köpeği görünce harekete geçerek onu kurtardı. Sudan çıkardığı köpeği teknesine alan Hasan Mutlu kurulayıp temizlediği köpekle oynayıp, kendisine gelene kadar onunla zaman geçirdi. Mutlu, kurtardığı köpekle selfie çektiği sırada köpek onu koklayıp adeta teşekkür etti. Kendine gelen köpek daha sonra buradan uzaklaştı. Yaşanan olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

3 CAN KURTARDI

Haliç bölgesinde teknesiyle yolcu taşımacılığı yapan Hasan Mutlu daha önce Metro Köprüsü'nden denize atlayan genç bir kadını bir zaman sonra da yine köprüden atlayan bir erkeği kurtarırken görüntülenmişti. Hasan Mutlu son olarak denize düşen bir köpeği kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı