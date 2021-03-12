HALİÇ'TE DAHA ÖNCE İKİ KİŞİ KURTARMIŞTI BU KEZ DE KÖPEĞİ KURTARDI

Beyoğlu, Haliç'te daha önce iki kişi kurtaran tekne kaptanı Hasan Mutlu bu sefer de denize düşen bir köpeği kurtardı.

Beyoğlu, Haliç 'te daha önce iki kişi kurtaran tekne kaptanı Hasan Mutlu bu sefer de denize düşen bir köpeği kurtardı. Karaya çıkarılan köpek kendisini kurtaran Hasan Mutlu'yu koklayarak, adeta ona teşekkür etti. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haliç'te tekne kaptanı Hasan Mutlu iskeleden denize düşen bir köpeği görünce harekete geçerek onu kurtardı. Sudan çıkardığı köpeği teknesine alan Hasan Mutlu kurulayıp temizlediği köpekle oynayıp, kendisine gelene kadar onunla zaman geçirdi. Mutlu, kurtardığı köpekle selfie çektiği sırada köpek onu koklayıp adeta teşekkür etti. Kendine gelen köpek daha sonra buradan uzaklaştı. Yaşanan olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

3 CAN KURTARDI

Haliç bölgesinde teknesiyle yolcu taşımacılığı yapan Hasan Mutlu daha önce Metro Köprüsü'nden denize atlayan genç bir kadını bir zaman sonra da yine köprüden atlayan bir erkeği kurtarırken görüntülenmişti. Hasan Mutlu son olarak denize düşen bir köpeği kurtardı.

Görüntü dökümü --------------------------Cep telefonu görüntüleri -Tekne kaptanı Hasan Mutlu'nun köpeği denizden kurtarması -Köpeği tekneye alması -Köpekle ilgilenmesi -Hasan Mutlu'nun olayı anlatması -Köpeğin Hasan Mutluyu koklayıp öpmesi -Köpeğin gidişi -Genel ve detay görüntüler -ARŞİV

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı