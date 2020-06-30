Haliç'te boynuna cerrahi maske dolanan martıyı görevliler kurtardı HALİÇ'te boynuna maske takılan martı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

HALİÇ'te boynuna maske takılan martı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Haliç'te temizlik çalışmaları yapan İBB ekipleri, boynuna maske dolanmış bir martı gördü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında takılan ve doğaya atılan bir maskenin boynuna dolandığı martı ekipler tarafından yakalandı. Ekiplerin müdahalesi ile martının boynuna dolanan maske çıkartıldı. Martı doğaya bırakıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA