HALİÇ'TE BOYNUNA CERRAHİ MASKE DOLANAN MARTIYI GÖREVLİLER KURTARDI
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HALİÇ'TE BOYNUNA CERRAHİ MASKE DOLANAN MARTIYI GÖREVLİLER KURTARDI

Haliç'te boynuna maske takılan martı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

HALİÇ'TE BOYNUNA CERRAHİ MASKE DOLANAN MARTIYI GÖREVLİLER KURTARDI
30.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:44

Haliç'te boynuna maske takılan martı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. 

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Haliç'te temizlik çalışmaları yapan İBB ekipleri, boynuna maske dolanmış bir martı gördü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında takılan ve doğaya atılan bir maskenin boynuna dolandığı martı ekipler tarafından yakalandı. Ekiplerin müdahalesi ile martının boynuna dolanan maske çıkartıldı. Martı doğaya bırakıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü: -----------------------Belediye ekiplerinin martıyı yakalaması-Martının boynunda ki maskenin çıkarılması-Martının tekrar doğaya bırakılması

-Genel detaylar 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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