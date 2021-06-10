Haliç'te balıkçının oltasına köpek balığı takıldı
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Haliç'te balıkçının oltasına köpek balığı takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haliç'te bir balıkçının oltasına köpek balığı takıldı.

Haliç'te bir balıkçının oltasına köpek balığı takıldı. Gördüğü köpek balığı karşısında şaşkına dönen balıkçı, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Haliç'te önceki gün kıyıda balık tutan bir balıkçı, oltasında bir ağırlık hissetti. Oltanın ucuna bakan balıkçı ise gördüğü köpek balığıyla şaşkınlık yaşadı. Telefonuna sarılan balıkçı, köpek balığını cep telefonuyla görüntüledi. Yaklaşık 2 metre boyundaki köpek balığı ise kıyıya yaklaştırıldığı sırada misinayı kopararak kıyıdan uzaklaştı.

(İHA)

Haliç'te balıkçının oltasına köpek balığı takıldı
Haliç'te balıkçının oltasına köpek balığı takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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