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Haliç önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Haliç önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Sarayburnu'na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Haliç önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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