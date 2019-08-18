Haliç metro köprüsünden düşen kişi yaralandı

18.08.2019 18:04

Haliç metro köprüsünden düşen bir vatandaş, polis ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, köprüden aşağı bakan 35 yaşlarındaki Eymen T., dengesini kaybederek denize düştü.

Yaralanan vatandaş, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, vatandaşı sudan çıkardı.

Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA