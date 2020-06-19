HALİÇ KÖPRÜSÜ'NE ÇIKIP İNTİHAR ETMEK İSTEDİ: POLİS TARAFINDAN İKNA EDİLDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NE ÇIKIP İNTİHAR ETMEK İSTEDİ: POLİS TARAFINDAN İKNA EDİLDİ

HALİÇ Köprüsü'nde bir kişinin intihar edeceği yönündeki bilgi polisi harekete geçirdi.

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NE ÇIKIP İNTİHAR ETMEK İSTEDİ: POLİS TARAFINDAN İKNA EDİLDİ
19.06.2020 01:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 01:32
HALİÇ Köprüsü'nde bir kişinin intihar edeceği yönündeki bilgi polisi harekete geçirdi. Yakınlarını arayarak intihar edeceğini söyleyen ve köprünün korkuluklarından sarkan kişi, polis tarafından intihar teşebbüsünden vazgeçirildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Haliç Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarına Haliç Köprüsü'nden atlayacağını söyleyen bir kişi, köprüye gelerek korkuluklardan sarktı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine müzakereci polisler sevk edildi. Yakınları ve polis ekipleri köprüye çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken, köprünün altında kalan Halıcıoğlu Mahallesi, Kumbarhane Caddesi üzerinde de itfaiye ekipleri tedbir aldı. İntihara karşı branda açan itfaiye ekipleri yolun bir bölümünü trafiğe kapattı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Köprünün korkuluklarından sarkan kişi ise müzakereci polis ekibi tarafından ikna edilerek polis aracına alındı. Polisin ikna çalışmalarını izleyen vatandaşların bazıları, film izler gibi olayı izledi. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Haber
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: 'Hayal gücünün ötesinde' askeri yanıt vereceğiz
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Cem Yılmaz Seda Sayan Demet Evgar
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: HALİÇ KÖPRÜSÜ'NE ÇIKIP İNTİHAR ETMEK İSTEDİ: POLİS TARAFINDAN İKNA EDİLDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 01:38:43. #1.15#
title