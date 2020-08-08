Haliç Köprüsü'ndeki yenileme çalışmasının 2. etabı başladı Haliç Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının 2. etabı başladı.

Haliç Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının 2. etabı başladı. Çalışma nedeniyle Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridin 2'si bu gece itibariyle 7 gün boyunca kapalı tutulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına başladı. D-100 Karayolu üzerinde bulunan Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasındaki çalışmayla bitirilecek. Çalışma, bu gece 24.00 itibariyle başladı. Kapatılan şeritler nedeniyle gece saatlerinde güzergah üzerinde trafik sıkışıklığı yaşandı.

İş kapsamında, köprünün Edirnekapı - Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapatılarak trafik akışı 1 şeritten sağlanacak.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)

Kaynak: İHA