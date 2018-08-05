Haliç Köprüsü'ndeki Metrobüs Yolunda Asfaltlama Çalışması Başlatıldı
Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması başlatıldı.
Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince, günün ilk dakikalarında başlatılan çalışmalar iki gece sürecek.
Bu nedenle D-100 karayolunun Haliç Orta Köprüsü Kadıköy istikameti Cumartesi saat 23.59 ile 6 Ağustos Pazartesi saat 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı.
Trafik akışı, Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden sağlanacak, çalışmalar süresince metrobüsler, Haliç Köprüsü orta yolunu kullanacak.
Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmıyor.