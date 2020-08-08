HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMALARIN İKİNCİ ETABI BAŞLADI
HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMALARIN İKİNCİ ETABI BAŞLADI HALİÇ Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmalarının ikinci etabı başladı.
HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMALARIN İKİNCİ ETABI BAŞLADI
HALİÇ Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmalarının ikinci etabı başladı. Çalışmalar nedeniyle Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 3 şeridin 2'si kapatıldı. Şeritler 7 gün boyunca kapalı kalacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haliç Köprüsü'nde derz yenileme çalışmalarının ikinci etabına başladı. D-100 Karayolu üzerinde bulunan Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış ve genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışması 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilecek. Gece yarısı başlayan çalışmalar nedeniyle Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridin sağdan 2 şeridi dubalarla kapatılırken, trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kapatılan şeritlerin 7 gün kapalı kalacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA