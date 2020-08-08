HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMALARIN İKİNCİ ETABI BAŞLADI
HALİÇ Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmalarının ikinci etabı başladı.
08.08.2020 01:15 | Son Güncelleme: 08.08.2020 02:07
HALİÇ Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmalarının ikinci etabı başladı. Çalışmalar nedeniyle Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 3 şeridin 2'si kapatıldı. Şeritler 7 gün boyunca kapalı kalacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haliç Köprüsü'nde derz yenileme çalışmalarının ikinci etabına başladı. D-100 Karayolu üzerinde bulunan Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış ve genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışması 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilecek. Gece yarısı başlayan çalışmalar nedeniyle Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridin sağdan 2 şeridi dubalarla kapatılırken, trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kapatılan şeritlerin 7 gün kapalı kalacağı öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA