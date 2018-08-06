Haliç Köprüsü'ndeki Çalışmalar Sona Erdi

Haliç Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sona erdi, köprü trafiğe açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü metrobüs yolunda iki gece önce asfalt yenileme çalışması başlatılmıştı. Sabah saat 05.00 sıralarında ekipler işlemlerini bitirerek köprüyü trafiğe açtı.

Yolun kapatılması ile birlikte yoğun trafiğin yaşandığı bölgede, köprünün açılması trafiği rahatlattı.

(İHA)