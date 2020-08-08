Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışmalarının ikinci etabı başladı
Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışmalarından drone görüntüleri İSTANBUL - Haliç Köprüsü'nde ilk bölümü tamamlanan derz yenileme çalışmalarının ikinci etabı başladı.
08.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:11
Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışmalarından drone görüntüleri İSTANBUL - Haliç Köprüsü'nde ilk bölümü tamamlanan derz yenileme çalışmalarının ikinci etabı başladı. Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinden 2'si kapatıldı.
Kaynak: AA