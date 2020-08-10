Haliç Köprüsü'ndeki 2'inci etap çalışmaları trafiği kilitledi
HALİÇ Köprüsü'nde başlatılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu Ayvansaray geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yapılan Haliç Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmalarının ikinci etabı hafta sonu başladı.
10.08.2020 07:58 | Son Güncelleme: 10.08.2020 08:02
HALİÇ Köprüsü'nde başlatılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu Ayvansaray geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yapılan Haliç Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmalarının ikinci etabı hafta sonu başladı. Haftanın ilk gününde bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu'nda Edirnekapı ve Haliç Köprüsü girişi arasında trafik yoğunlaştı.
Kaynak: DHA