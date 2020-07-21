HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
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HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
21.07.2020 08:26 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle  Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan ve yapımı devam eden çalışmalar nedeniyle haftanın ikinci iş günü sabahın erken saatlerinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Çalışmalar nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü. Trafik, zaman zaman durma noktasına gelirken araç kuyrukları Edirnekapı'ya kadar uzandı.  

Görüntü dökümü: ---------------Trafikten görüntü-Köprüden görüntü

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

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