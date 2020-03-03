HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

03.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:38

Haliç Köprüsü'nde, seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, Topkapı yönünde trafik durma noktasına geldi.

Haliç Köprüsü Topkapı yönü girişinde 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Enes Mustafa'nın kullandığı 34 SV 8696 plakalı otomobilin klima ızgaralarından duman çıkmaya başladı. Aracı yolun sağına park eden sürücü, otomobilden indiği sırada motor kısmı birden alev aldı. Enes Mustafa, alevleri kendi imkanlarıyla söndürmek isterken yardımına diğer sürücüler koştu. Araç sürücüsü ve diğer sürücülerin yangın tüpleriyle müdahale etmesine rağmen yangın büyüdü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Otomobil yangını nedeniyle, Haliç Köprüsü'nde Topkapı yönünde trafik durma noktasına geldi.Otomobili birkaç hafta önce 2'nci el olarak aldığını söyleyen Enes Mustafa "Yolda giderken, klimanın olduğu yerden dumanlar çıkmaya başladı. Otomobili kenara çektim. Birden alevler çıktı. Diğer sürücüler yardıma geldi ama söndüremedik. Otomobili yeni almıştım, dışarıdan bir şey de atmadılar içine. Neden yandı bilmiyorum" diye konuştu. Görüntü Dökümü----------------------Cep Telefonu Görüntüsü-Otomobilin alevli şekilde yanması-İtfaiyenin aracı söndürmeye çalışması-Aktüel-Yükselen dumanlardan detay görüntü-İtfaiyenin araca su sıkması-Araçtan çıkan alevler-Oluşan trafikten detay görüntü-Otomobil sürücüsünden detay görüntü-Sürücü Enes Mustafa ile röportaj

- İstanbul

Kaynak: DHA