Haliç Köprüsü'nde kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, DHA HALİÇ Köprüsü'nde arızalı bir aracı görüp duran otomobile arkadan gelen kamyon çarptı.

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, DHA HALİÇ Köprüsü'nde arızalı bir aracı görüp duran otomobile arkadan gelen kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda oturan bir yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kaza D-100 Karayolu Haliç Köprüsü, Ankara istikametinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Caner Yalçın'ın kullandığı 34 SP 9639 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle köprü üstünde arıza yaptı. Sürücü de arızalanan aracını kenara çekerek gerekli reflektörleri yola koyduktan sonra çekicinin gelmesi beklemeye başladı. İddiaya göre, aynı yönde arkadan gelen 20 EA 104 plakalı otomobili kullanan Hamit Karakaş ise arızalanan aracı son anda görüp frene bastı. Bu sırada Kani Davarcı yönetiminde seyir halinde ki 33 SH 079 plakalı kamyon sürücüsü de arızalanan araç için duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki Hamit Karakaş ile Latif Tekbaş isimli arkadaşı yara almazken otomobilin arka koltuğunda oturan Ali Deveci isimli yolcu ise yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da duruma polis, İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan çıkarılan Ali Deveci'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK OLUŞTU

Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu tek şeride düşürdü. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de kazaya karışan araçlarda bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Belediye ekipleri yolu temizlemesiyle polis ekipleri tüm şeritleri araç geçişine tamamen açtı.

VURACAĞIMI ANLAYINCA SOLA KAÇTIMKazaya karışan kamyon sürücüsü Kani Davarcı da, "Normal yolumda gidiyordum, aynı anda frene bastı önümde. Frene bastığını gördüm bende frene bastım, vuracağımı anlayınca sola doğru kaçtım. Kamyonun sağ köşesini vurdum" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA