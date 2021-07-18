HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; GERİ GERİ GİDİP TRAFİK OLUŞTURDULAR
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HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; GERİ GERİ GİDİP TRAFİK OLUŞTURDULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; GERİ GERİ GİDİP TRAFİK OLUŞTURDULARHaber - Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / HALİÇ Köprüsü kaza yapan otomobili gören diğer sürücüler, yüzlerce metre geri geri giderek, diğer şeritlere geçti.

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; GERİ GERİ GİDİP TRAFİK OLUŞTURDULAR

Haber - Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ/ HALİÇ Köprüsü kaza yapan otomobili gören diğer sürücüler, yüzlerce metre geri geri giderek, diğer şeritlere geçti. Sürücülerin geri geri giderek oluşturduğu trafik kameralara yansıdı.

Haliç Köprüsü Cevizlibağ istikametinde saat 08.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yan döndü. Araçtaki 3 kişi kazayı yara almadan atlatırken otomobilde hasar oluştu. Kaza nedeniyle bir şerit kullanılamazken yoğunluk nedeniyle trafikte beklemek istemeyen diğer sürücüler araçları ile yüzlerce metre geri geri giderek başka yola girdiler. Sürücülerin toplu halde araçları ile tersine trafik oluşturmaları kameralara yansıdı.

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; GERİ GERİ GİDİP TRAFİK OLUŞTURDULAR
HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; GERİ GERİ GİDİP TRAFİK OLUŞTURDULAR
HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; GERİ GERİ GİDİP TRAFİK OLUŞTURDULAR
HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; GERİ GERİ GİDİP TRAFİK OLUŞTURDULAR
HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; GERİ GERİ GİDİP TRAFİK OLUŞTURDULAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; GERİ GERİ GİDİP TRAFİK OLUŞTURDULAR - Haberler
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