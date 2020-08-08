Haliç Köprüsü'nde ikinci etap çalışması havadan görüntülendi HALİÇ Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış derzleri yenileme çalışmasının ikinci etabı başladı.

HALİÇ Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış derzleri yenileme çalışmasının ikinci etabı başladı. 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilmesi planlanan çalışma havadan görüntülendi.

Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. İlk etabı tamamlanan köprü çalışmasında ikinci etap gece saatlerinde başladı. Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapatılarak trafik akışı tek şeride düşürüldü. 14 Ağustos'a kadar bitirilmesi planlanan ikinci etap çalışmaları havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA