Haliç Köprüsü'nde derz yenilemesi yapılacak
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Haliç Köprüsü'nde derz yenilemesi yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç Köprüsü'nde derz yenilemesi yapacak.

Haliç Köprüsü'nde derz yenilemesi yapılacak
15.07.2020 12:59 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç Köprüsü'nde derz yenilemesi yapacak. Yürütülecek çalışmalar kapsamında bazı alanlar trafiğe geçici olarak kapatılacak ve trafiğin aksamaması için de yeni şeritler belirlendi.

2 Temmuz tarihli ve Ulaşım Trafik Komisyonu (UTK) 2020/23-17 sayılı karara ilişkin Haliç Köprüsü'ndeki "Derz Yenilemesi Geçici Trafik Sirkülasyonu Projesi" İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek.

UTK kararına göre, 15 Temmuz 2020 ile 30 Ağustos 2020 arasında yapılabilecek çalışma, Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 ile 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında 4 aşamalı yapılacak. 1. aşamada köprünün Okmeydanı - Edirnekapı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi 7 gün boyunca kapatılacak. 2. aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak. 3. aşamada Edirnekapı - Okmeydanı istikametinde 3 şeritli yolun sağ tarafındaki 1,5 şeridi 2. aşamayı takiben 7 gün boyunca kapatılacak. 4. aşamada ise aynı yolun sol tarafındaki 1,5 şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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