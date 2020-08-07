Haliç Köprüsü'nde çalışmanın 2. etabı başlıyor Haliç Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının 2. etabı başlıyor.

Haliç Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının 2. etabı başlıyor. Çalışma nedeniyle Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridin 2'si bu geceden itibaren 7 gün boyunca kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına devam edecek. D-100 Karayolu üzerinde bulunan Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasındaki çalışmayla bitirilecek. Çalışma, bu gece 24.00'ten itibaren başlayacak.

İş kapsamında, köprünün Edirnekapı - Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapatılarak trafik akışı 1 şeritten sağlanacak. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA