Haliç Köprüsü'nde başlayan çalışmalar trafiği kilitledi! Haliç Köprüsü bakım çalışması ne zaman bitecek? Haliç Köprüsü'nde 18 Temmuz Cumartesi günü başlayan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle haftanın ilk iş günü uzun araç trafiği oluştu. D-100 Haliç Köprüsü'ndeki çalışmalar kademeli olarak devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü, 18 Temmuz Cumartesi günü, D-100 Haliç Köprüsü'nde bakım onarım çalışması başlattı. Çalışmalar 20 Temmuz Pazartesi günü araç trafiğine neden oldu. Peki, Haliç Köprüsü bakım, onarım çalışması ne zaman bitecek? ANKARA İSTİKAMETİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU Köprünün kara yolu bağlantısındaki derzlerin aşınması sebebiyle başlatılan bakım onarım çalışmaları kademeli olarak sürecek. Çalışmanın ilk aşamasında köprünün Okmeydanı-Edirnekapı istikametinde 3 şeritli yolun sağ şeridi kapatıldı. Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BİTECEK? Çalışmanın devam edeceği süre içinde 15 gün boyunca metrobüs hattında seferler yaklaşık 100 metre boyunca tek şeritten sağlanacak. Seferler sırasında sorun yaşanmaması için bölge giriş ve çıkışlarında metrobüs sürücülerini yönlendirmek üzere ekipler yer alıyor. Öte yandan çalışma alanında yaşanabilecek olası metrobüs arızalarına anında müdahale etmek amacıyla acil müdahale ekipleri de hazır bulundurulacak. Çalışmaların 18 Ağustos'ta sona ermesi planlanıyor. Kaynak: DHA